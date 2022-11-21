12:42 (мск), источник: РБК
Путин и Си Цзиньпин поздравили Токаева с переизбранием
По последним данным ЦИК, Токаев побеждает на выборах главы государства с 81,31% голосов.
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Президент России Владимир Путин поздравил действующего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с переизбранием. Поздравительная телеграмма размещена на сайте Кремля.
«От души поздравляю вас с переизбранием на пост президента Республики Казахстан. От сограждан вы получили убедительный мандат доверия, открывающий новые возможности для реализации продвигаемого вами курса государственного развития», — говорится в телеграмме.
Председатель КНР Си Цзиньпин также поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана. Он выразил уверенность, что под руководством Токаева страна «достигнет новых успехов во всех начинаниях по реформированию и продвинется вперед по пути строительства Нового Казахстана».
Си Цзиньпин заявил о готовности Пекина открыть новый этап всестороннего стратегического партнерства с Астаной.
Токаев, согласно предварительным результатам ЦИК, побеждает на выборах с 81,31% голосов.
Явка на президентские выборы составила 69,44%. Первым среди публичных лиц, кто поздравил Токаева с победой на выборах, стал экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
Следом за Токаевым, по предварительным результатам, идет графа «против всех», которую отметили 5,8% избирателей. Данная графа появилась в бюллетене впервые с 2004 года.
Его соперники в гонке за президентский пост получили от 2,12 до 3,42% голосов избирателей:
Действующий президент заявил, что его президентская кампания войдет в историю Казахстана. “Уже можно сказать, что народ выразил убедительное доверие мне как президенту и всем вам”, — сказал Токаев.