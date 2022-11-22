Власти Запорожья заявили о готовности добровольческого батальона

«Пока находимся в формате боевого слаживания, отработки с той техникой, которая существует. Пока задач таких не ставилось, но в принципе мы готовы (к боевым условиям. — Прим. ред.). У нас есть люди с боевым опытом, большое количество. Уже повоевали, знают, что это такое. Готовы выезжать и выполнять задачи любого характера», — сообщил он.
Чиновник подчеркнул, что для выполнения боевых задач, в том числе быстрых и маневренных, есть вся необходимая техника.
«Батальон оснащается одеждой высокого качества, вооружением и техникой. Есть и грузовые машины, есть и легковые: пикапы, джипы. Есть бронированные машины, разнообразное вооружение. Есть все, что необходимо для быстрого реагирования на поставленные задачи», — отметил «Терек».
Сейчас на основе батальона создают несколько рот, включая стрелковую, добавил он.
«Есть люди с боевым опытом, приходят и ребята, которые никогда даже в армии не служили. Формируется рота — и не одна: стрелковая рота, роты выполнения специальных задач. Если будет поставлена задача, батальон выполнит любые поставленные задачи: надо будет задействовать (в боевых действиях. — Прим. ред.), значит, будем задействованы. На 100 процентов готовы», — заключил «Терек».
Батальон создали в сентябре по инициативе врио губернатора Запорожской области Евгения Балицкого. Его сын Александр также вступил в ряды добровольцев. Все они укомплектовываются необходимой экипировкой за счет региона. В середине октября батальон приступил к боевому слаживанию на полигоне. В группировку вступили уже свыше 600 человек.
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