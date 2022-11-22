Власти Белоруссии назвали дезинформацией «домыслы» о скрытой мобилизации

На сайте военного информационного агентства Белоруссии говорится, что сверка данных одного человека занимает не более 10−15 минут, после чего граждане «убывают по месту работы и жительства».
Белорусское издание «Зеркало» (сайт заблокирован в Белоруссии, а его материалы признаны экстремистскими) в ноябре обнаружило на сайте госзакупок тендеры на 180 тыс. бланков «персональных повесток моб.» и 50 тыс. «бланков (моб)». Кроме того, заказаны 73 тыс. экземпляров «мобилизационных предписаний военнообязанного, предназначенного в команду», и 63 тыс. «мобилизационных предписаний военнообязанного, привлекаемого для обеспечения мобилизации».
15 ноября Минобороны Белоруссии заявило, что всем военнообязанным страны вышлют повестки. В ведомстве объяснили это намерением проверить учетные данные. Закупку военкоматами «различных форм, бланков и другой формализованной печатной продукции» в ведомстве назвали плановой процедурой, добавив, что увеличения объема закупок в текущем году по сравнению с прошлыми периодами нет.
Власти Белоруссии неоднократно заверяли, что не будут объявлять мобилизацию: об отсутствии таких планов говорили президент Александр Лукашенко и госсекретарь Совбеза Александр Вольфович. При этом 7 октября министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что страна способна при необходимости набрать в вооруженные силы 500 тыс. подготовленных резервистов.