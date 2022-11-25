Путин заявил о ежедневном обсуждении вопросов снабжения ВС РФ с Минобороны

Днем ранее президент РФ заявил о необходимости наладить четкую, скоординированную работу в интересах ВС РФ. Кроме того, он подчеркнул, что важно не только наращивать объемы и номенклатуру поставок, но и улучшать качественные характеристики продукции.
2 ноября Путин поручил правительству выстроить работу по обеспечению военных необходимой экипировкой. Также он подчеркнул, что российское вооружение должно постоянно совершенствоваться и оставаться эффективным.
Ранее, 25 октября, российский лидер заявил, что снаряжение для участников специальной военной операции должно не просто быть в наличии, но и быть удобным и современным. Он подчеркнул, что в работе нельзя исходить только из установленных ранее нормативов, так как они могли устареть, нужно ориентироваться на реальные потребности войск.