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25 ноября, источник: Известия

Путин заявил о ежедневном обсуждении вопросов снабжения ВС РФ с Минобороны

Вопросы о снабжении российских войск ставятся на встречах с Минобороны РФ ежедневно. Об этом в пятницу, 25 ноября, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с матерями военнослужащих — участников специальной военной операции.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Днем ранее президент РФ заявил о необходимости наладить четкую, скоординированную работу в интересах ВС РФ. Кроме того, он подчеркнул, что важно не только наращивать объемы и номенклатуру поставок, но и улучшать качественные характеристики продукции.

2 ноября Путин поручил правительству выстроить работу по обеспечению военных необходимой экипировкой. Также он подчеркнул, что российское вооружение должно постоянно совершенствоваться и оставаться эффективным.

Ранее, 25 октября, российский лидер заявил, что снаряжение для участников специальной военной операции должно не просто быть в наличии, но и быть удобным и современным. Он подчеркнул, что в работе нельзя исходить только из установленных ранее нормативов, так как они могли устареть, нужно ориентироваться на реальные потребности войск.

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Что нужно знать о законе РФ о военном положении

Президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности сообщил, что подписал указ о введении военного положения в четырех присоединенных к России регионах — в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Что означает этот режим — в материале «Ъ».

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