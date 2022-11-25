25 ноября, источник: © РИА Новости
Глава МИД Украины заявил, что Киев не против переговоров с Москвой
ПАРИЖ, 25 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не против переговоров с РФ.
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«Украина не против переговоров. Владимир Зеленский на саммите G20 говорил о “мире во всем мире” и выразил волю к его достижению», — заявил министр, отвечая на вопрос французской газеты Parisien, являются ли переговоры с Россией, на которых настаивает президент Франции Эммануэль Макрон, темой телефонных разговоров между Киевом и Парижем.
При этом Кулеба добавил, что для того, чтобы это произошло, Россия «должна перестать путать переговоры и ультиматум». Он также подчеркнул, что ни Макрон, ни другие лидеры «не подталкивают Украину к переговорам вопреки ее интересам». По словам Кулебы, «справедливый мир начинается с полного восстановления территориальной целостности Украины».
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, но отмечала, что Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Зеленский заявлял, что получал сигналы от западных партнеров о том, что Россия хочет прямых переговоров, и предложил публичный формат. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Вашингтон при желании может многое сделать, в том числе повлиять на Киев в плане большей сговорчивости.
Ранее Зеленский в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, состоящее из 10 пунктов. Также на G20 он сказал, что «не будет никакого “Минска-3”, Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова “абсолютно подтверждают” позицию Киева о нежелании вести переговоры.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.