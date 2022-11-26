Посол России раскритиковал планы бундестага признать голодомор геноцидом

Ранее в немецких СМИ писали, что Бундестаг намерен 30 ноября обсудить резолюцию о признании голодомора геноцидом. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подтвердила эти планы и поблагодарила украинского коллегу Дмитрия Кулебу за «импульс» по ее продвижению. День памяти жертв голодоморов — памятный день на Украине, он приходится на четвертую субботу ноября. В декабре 2021 года Верховная рада Украины обратилась к бундестагу с призывом признать голод 1932−1933 годов геноцидом украинского народа.
«С большим сожалением и недоумением узнали из публикаций в германской прессе о том, что ряд депутатов бундестага призывают признать массовый голод в СССР в начале 30-х годов ХХ века геноцидом против украинского народа. Это абсолютно антиисторический, противоречащий фактам и здравому смыслу подход», — написал посол в своей статье для немецкой газеты Junge Welt.
Как напомнил дипломат, согласно свидетельствам исторических документов, в результате голода, поразившего обширные районы СССР в 1932—1933 годах, погибли более 7 миллионов человек, в том числе около 2,5 миллиона на территории РСФСР и 1,5 миллиона на территории Казахстана.
«Голод имел массовый и неизбирательный характер. Он начался с сильной засухи и неурожая, на которые наложились чрезвычайные меры советского правительства в рамках политики принудительной коллективизации. Реализация этих мер жестко обеспечивалась во всех без исключения земледельческих районах СССР», — пояснил Нечаев, подчеркнув, что голод охватил не только Украину, но и юг Белоруссии, Поволжье, Казахстан, Дон, Кубань, Северный Кавказ, Казахстан, Южный Урал, Западную Сибирь.
Дипломат напомнил, что от голода умирали не только украинцы, но и русские, белорусы, татары, башкиры, казахи, чуваши, немцы Поволжья, представители других народов. Ошибки и трагические последствия голода в СССР были официально признаны уже в 1933 году, указал также Нечаев. Советское правительство организовало масштабную продовольственную помощь регионам, в наибольшей степени пострадавшим от голода, включая Украину.
«Представлять общую для многочисленных народов СССР трагедию голода начала 30-х годов ХХ века как целенаправленное истребление отдельной группы населения по этнической принадлежности — украинцев, игнорируя многомиллионные жертвы других национальностей, недопустимо и непорядочно. Целью такой линии, которая не имеет ничего общего с объективным подходом, является разжигание антироссийских настроений, включая активное переписывание истории в русофобских тонах», — заключил посол.
На Украине голод официально считается «геноцидом украинского народа», который устроили центральные власти, чтобы сломить национальное сопротивление. В России же полагают, что такая трактовка носит политизированный и антиисторический характер и у нее нет иной цели, кроме как посеять раздор между народами.