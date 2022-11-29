Посол выразил протест дипслужбе Ватикана после слов папы римского о СВО

«Я выразил возмущение такими инсинуациями и отметил, что ничто не может поколебать сплоченность и единство многонационального российского народа», — подчеркнул дипломат.
Он уточнил, что посетил дипломатическую службу Ватикана накануне вечером.
Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал это высказывание как минимум странным. В свою очередь, министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, заявил, что слова папы римского — это реакция на «ультимативную позицию Кадырова и его команды» против «всемирного ЛГБТ-лобби».
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.