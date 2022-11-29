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15:08 (мск), источник: © РИА Новости

Посол выразил протест дипслужбе Ватикана после слов папы римского о СВО

ВАТИКАН, 29 ноя — РИА Новости. Москва выразила решительный протест Ватикану после слов папы римского о якобы «особой жестокости», которую проявляют чеченцы и буряты в ходе специальной военной операции на Украине, сообщил РИА Новости посол России Александр Авдеев.

Спецоперация на Украине
Источник: предоставлено посольством РФ в Ватикане

«Я выразил возмущение такими инсинуациями и отметил, что ничто не может поколебать сплоченность и единство многонационального российского народа», — подчеркнул дипломат.

Он уточнил, что посетил дипломатическую службу Ватикана накануне вечером.

Папа Франциск в интервью журналу Amerika, который издает орден Иезуитов, заявил, что самую большую жестокость в ходе спецоперации на Украине якобы проявляют солдаты, воспитанные вне русской традиции. В качестве примера он назвал бурятов и чеченцев.

Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал это высказывание как минимум странным. В свою очередь, министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, заявил, что слова папы римского — это реакция на «ультимативную позицию Кадырова и его команды» против «всемирного ЛГБТ-лобби».

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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