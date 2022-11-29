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13:41 (мск), источник: © РИА Новости

Кремль ожидает готовности Киева обсуждать уже озвученные Россией требования

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. У Киева должна быть политическая воля и готовность обсуждать уже озвученные Россией требования, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, какие условия должна выполнить Украина для того, чтобы между странами начались переговоры.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Ну, это должна быть политическая воля, готовность обсуждать те требования России, которые хорошо известны», — сказал Песков, отвечая на вопрос, какие условия России должна выполнить Украина для того, чтобы начались переговоры, или это просто должна быть политическая воля.

Никакие переговоры с Украиной сейчас невозможны, потому что их абсолютно отрицает Киев, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявление главы ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера о том, что любые призывы к прекращению огня «сейчас несерьёзны».

«Действительно, сейчас никакие переговоры невозможны, потому что их абсолютно отрицает украинская сторона. Специальная военная операция продолжается», — сказал Песков, комментируя заявление Штайнмайера о том, что любые призывы к прекращению огня «сейчас несерьёзны» и по сути это будет означать победу и правоту России.

Ранее Владимир Зеленский в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, состоящее из 10 пунктов. Также на G20 он сказал, что «не будет никакого “Минска-3”, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова “абсолютно подтверждают” позицию Киева о нежелании вести переговоры.

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