Кремль ожидает готовности Киева обсуждать уже озвученные Россией требования

«Ну, это должна быть политическая воля, готовность обсуждать те требования России, которые хорошо известны», — сказал Песков, отвечая на вопрос, какие условия России должна выполнить Украина для того, чтобы начались переговоры, или это просто должна быть политическая воля.
Никакие переговоры с Украиной сейчас невозможны, потому что их абсолютно отрицает Киев, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя заявление главы ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера о том, что любые призывы к прекращению огня «сейчас несерьёзны».
«Действительно, сейчас никакие переговоры невозможны, потому что их абсолютно отрицает украинская сторона. Специальная военная операция продолжается», — сказал Песков, комментируя заявление Штайнмайера о том, что любые призывы к прекращению огня «сейчас несерьёзны» и по сути это будет означать победу и правоту России.
Ранее Владимир Зеленский в ходе онлайн-выступления в рамках саммита G20 озвучил свое видение шагов для возобновления мира на Украине, состоящее из 10 пунктов. Также на G20 он сказал, что «не будет никакого “Минска-3”, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на это в комментарии РИА Новости, что такие слова “абсолютно подтверждают” позицию Киева о нежелании вести переговоры.