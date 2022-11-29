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15:04 (мск), источник: © РИА Новости

Путин призвал к быстрой интеграции судебной системы новых территорий

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Судебную систему новых территорий РФ нужно интегрировать в состав российской в сжатые сроки, граждане должны иметь право на судебную защиту, заявил президент РФ Владимир Путин.

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Источник: © РИА Новости

«Как вы знаете, по итогам референдумов по воле миллионов людей в состав России вошли четыре новых субъекта федерации — Донецкая Народная Республика, Луганская, Запорожская и Херсонская области. На этих территориях предполагается создание федеральных судов. Верховному суду совместно с другими органами судейского сообщества предстоит большая работа по формированию новых составов судов и скорейшей интеграции в российскую судебную систему», — сказал Путин на Всероссийском съезде судей.

По его словам, это очень серьезный объем работы, «связанный не только с подбором кадрового состава судов, включая судей и работников судов, но и строительством новых зданий, материально-техническим обеспечением деятельности судов».

«И сделать это нужно в максимально сжатые сроки, чтобы гражданам, проживающим на этих территориях, было гарантировано конституционное право на судебную защиту. Уверен, что вы справитесь с этими задачами», — отметил президент РФ.

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