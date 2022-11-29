Путин призвал к быстрой интеграции судебной системы новых территорий

«Как вы знаете, по итогам референдумов по воле миллионов людей в состав России вошли четыре новых субъекта федерации — Донецкая Народная Республика, Луганская, Запорожская и Херсонская области. На этих территориях предполагается создание федеральных судов. Верховному суду совместно с другими органами судейского сообщества предстоит большая работа по формированию новых составов судов и скорейшей интеграции в российскую судебную систему», — сказал Путин на Всероссийском съезде судей.
По его словам, это очень серьезный объем работы, «связанный не только с подбором кадрового состава судов, включая судей и работников судов, но и строительством новых зданий, материально-техническим обеспечением деятельности судов».
«И сделать это нужно в максимально сжатые сроки, чтобы гражданам, проживающим на этих территориях, было гарантировано конституционное право на судебную защиту. Уверен, что вы справитесь с этими задачами», — отметил президент РФ.