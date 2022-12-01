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02:29 (мск), источник: Life.ru

Экс-президент США Билл Клинтон заразился коронавирусом

Бывший президент США Билл Клинтон заразился коронавирусом. Об этом он написал на своей странице в «Твиттере».

Источник: Reuters

Политик отметил, что болезнь протекает в лёгкой форме и он продолжает работу из дома. Клинтон также напомнил, что регулярно проходил ревакцинацию, поэтому рассчитывает на скорое восстановление.

«Я благодарен за то, что мне сделали прививку и укрепили иммунитет, благодаря чему мой случай протекает в лёгкой форме, и я призываю всех сделать то же самое, особенно с приближением зимних месяцев», — сообщил политик в соцсети.

Ранее Лайф рассказывал, что премьер-министр Испании Педро Санчес заразился коронавирусом. В результате он был вынужден отменить своё участие во всех запланированных мероприятиях.

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