Пушилин сообщил, что освобождение Курдюмовки перекроет снабжение ВСУ

— Населенные пункты Перше Травня, Андреевка — это окрестности города Артемовска. Они очень важные, потому что с окончательной зачисткой Курдюмовки, противник там оказывает еще сопротивление, появляется выход на артемовскую трассу. Перекрываются пути снабжения основной украинской группировки, — рассказал он в эфире канала «Россия 24».
Пушилин отметил, что по этой причине ВСУ оказывали в данных населенных пунктах «ожесточенное сопротивление» и бои за их освобождение проходили трудно. По словам врио главы ДНР, после освобождения Артемовска и Дзержинска для российской армии откроется путь на Краматорское направление, что позволит выйти на конституционные границы республики, передает РИА Новости.
Населенные пункты Старый Крым, Сартана, Талаковка и Гнутово в ДНР передадут под административное управление Мариуполя. Об этом 30 ноября сообщил Пушилин.