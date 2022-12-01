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03:13 (мск), источник: Вечерняя Москва

Пушилин сообщил, что освобождение Курдюмовки перекроет снабжение ВСУ

Освобождение населенного пункта Курдюмовка в ДНР позволит перекрыть пути снабжения украинской армии по трассе Горловка — Артемовск. Об этом в среду, 30 ноября, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

— Населенные пункты Перше Травня, Андреевка — это окрестности города Артемовска. Они очень важные, потому что с окончательной зачисткой Курдюмовки, противник там оказывает еще сопротивление, появляется выход на артемовскую трассу. Перекрываются пути снабжения основной украинской группировки, — рассказал он в эфире канала «Россия 24».

Пушилин отметил, что по этой причине ВСУ оказывали в данных населенных пунктах «ожесточенное сопротивление» и бои за их освобождение проходили трудно. По словам врио главы ДНР, после освобождения Артемовска и Дзержинска для российской армии откроется путь на Краматорское направление, что позволит выйти на конституционные границы республики, передает РИА Новости.

Населенные пункты Старый Крым, Сартана, Талаковка и Гнутово в ДНР передадут под административное управление Мариуполя. Об этом 30 ноября сообщил Пушилин.

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