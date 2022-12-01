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12:32 (мск), источник: ТАСС

Медведев заявил, что Мюнхенская конференция по безопасности полностью деградировала

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев констатировал, что Мюнхенская конференция по безопасности окончательно деградировала, организаторы боятся звать Россию, чтобы не слушать правду.

Источник: РИА "Новости"

«Мюнхенская конференция по безопасности <…> полностью деградировала. Теперь они боятся приглашать представителей России, чтобы не слушать правду. Но правда медленно просачивается к европейцам, которых подставили собственные политические лидеры», — написал он в четверг в соцсети Twitter на английском языке.

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген в понедельник заявил, что официальные представители РФ не приглашены на предстоящую конференцию. Вместо этого, по его словам, организаторы хотят «обсудить будущее России с российскими оппозиционными лидерами и людьми, находящимися в изгнании».

59-я Мюнхенская конференция по безопасности пройдет с 17 по 19 февраля 2023 года. Как сообщается на сайте мероприятия, одной из основных тем станет ситуация на Украине.

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