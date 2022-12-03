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Спецоперация на Украине
04:49 (мск), источник: ТАСС

Трюдо назвал причинами инфляции в Канаде пандемию и действия России на Украине

ОТТАВА, 2 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо утверждает, что причинами инфляции в североамериканской стране являются не действия его правительства, а последствия пандемии коронавируса и действия РФ на Украине.

Источник: Reuters

«Речь идет о нарушении цепочек поставок, вызванных пандемией, речь идет о незаконном вторжении России на Украину», — заявил он в пятницу журналистам в Ванкувере в ответ на вопрос о том, что многие канадцы считают причинами высокой инфляции не внешние факторы, а именно действия правительства Трюдо. Премьер также указал, что цены на продукты питания и энергоносители из-за указанных им причин растут и в других странах. Выступление Трюдо транслировали национальные телеканалы.

Инфляция в Канаде осенью замедлилась с 7,0% до 6,9%, но по-прежнему остается на рекордном за последние 40 лет уровне.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России начал поэтапно вводить против нее многочисленные и масштабные санкции.

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