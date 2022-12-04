В Японии начнут получать энергию из выпавшего снега Природные катаклизмы обратят на пользу человеку
Фоторепортажи
40Показаны самые смешные фотографии дикой природы
19Открытие серийной сборки автомобилей на заводе «Москвич»
Популярное за сутки
Постпред РФ: с этого года Европа будет жить без российской нефти
Гросси рассказал об отводе вооружений с ЗАЭС
МО РФ объявило об успешных действиях на донецком направлении
В киевской администрации проходят обыски
Литва вернула Украине отремонтированную военную технику
Главное
Спецоперация на Украине
10:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Башар Асад отверг попытки России организовать его встречу с Эрдоганом

Сирия сопротивляется попыткам России организовать встречу между сирийским президентом Башаром Асадом и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщают три источника Reuters.

Источник: AP 2022

Источники в Сирии подчеркнули: Дамаск считает, что такая встреча может помочь Эрдогана одержать победу на предстоящих выборах в 2023 году, особенно если Анкара достигнет цели по возвращению части из 3,6 миллиона сирийских беженцев обратно на родину (большая часть сирийцев бежит именно в Турцию, спасаясь от боевых действий — прим. «Лента.ру»).

«Зачем даром отдавать Эрдогану победу? До выборов никакого сближения не произойдет», — сказал один из них в разговоре с агентством, добавив, что Сирия также отвергла идею встречи министров иностранных дел двух стран. Еще один источник, дипломат, знакомый с предложением России, отметил: Дамаск «считает такую встречу бесполезной, если она не приведет к чему-либо конкретному, и пока они просили о полном выводе турецких войск».

При этом два турецких источника, в том числе высокопоставленный чиновник, поспорили с тем, что Асад отвергает попытки Москвы устроить его встречу с Эрдоганом. По мнению этих собеседников, «все идет к возможным переговорам между лидерами».

Турецкие официальные лица ранее говорили, что готовы к новой военной операции в Сирии. Однако они же подчеркивали, по данным ряда изданий, что готовы к переговорам с Дамаском. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что не исключает возможную встречу между Эрдоганом и Асадом в Москве.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Байден назвал условие для переговоров с Путиным по Украине
Путин объяснил ракетные удары по Украине атакой на Крымский мост
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта