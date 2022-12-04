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19:31 (мск), источник: Коммерсантъ

Блинкен заявил о поддержке протестов в Китае Белым домом

Администрация действующего президента США Джо Байдена поддерживает участников китайского протестного движения, выступающих против политики «нулевого уровня» COVID-19. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, отметив, что Белый дом поддерживает манифестантов по всему миру, участвующих в мирных акциях протеста.

Источник: AP 2022

«Конечно, мы одобряем (акции протеста.— “Ъ”)… Мы поддерживаем право людей повсюду, будь то в Китае, будь то Иран или любое другое место, мирно протестовать, излагать свои взгляды, выражать свое разочарование», — рассказал господин Блинкен CNN. Он отметил, что права человека и гражданские свободы «лежат в основе» американской политики.

Энтони Блинкен пообещал затронуть тему китайских протестов в ходе своего визита в Китай в начале 2023 года. «Мы выступаем против этого, мы выступаем против этого и мы принимаем меры против этого», — также высказался госсекретарь о нарушении прав протестующих.

Масштабные протесты в Китае с лозунгами об отставке председателя КНР Си Цзиньпина и демонтаже правления коммунистов начались в конце ноября. Триггером для китайского протестного движения послужил инцидент в Урумчи, где в жилом доме от возгорания погибли 10 человек. По неподтвержденной информации, косвенной причиной их смерти стали жесткие антиковидные ограничения, действующие в стране.

Андрей Сапожников

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