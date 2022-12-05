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09:59 (мск), источник: Life.ru

Макрон заявил о «рассинхронизации» Америки и ЕС

Потребителям в государствах ЕС приходится дорого платить за энергоносители, импортируемые из Америки. Это, в свою очередь, плохо влияет на отношения и конкурентоспособность европейских стран, рассказал президент Франции Эмманюэль Макрон американскому телеканалу CBS.

Источник: Reuters

«Я думаю, администрация и президент Байден лично очень привязаны к Европе. Но если взглянуть на ситуацию сегодня, то действительно есть рассинхронизация. Почему? Из-за энергии. Европа — покупатель газа и нефти. США — поставщик. А если взглянуть на ситуацию, наша промышленность и домохозяйства не покупают по одинаковой цене. Так что есть большой разрыв, который влияет на покупательскую способность и конкурентоспособность нашего населения», — подчеркнул Макрон.

Макрон также высказался о попытках западных стран мешать российской спецоперации на Украине. По его словам, цена этого не одинакова по две стороны Атлантического океана. Макрон раскритиковал инициативы американской администрации, касающиеся снижения инфляции и стимулирования экономики Штатов. Эти инициативы властей США он назвал «убийцами промышленности» Европы.

Макрон напомнил, что Штаты два с половиной месяца назад приняли решение о выделении средств на развитие новых «зелёных» проектов. Он подчеркнул, что уровень субсидий вдвое превышает европейский. В результате урегулирования ситуации вокруг Киева Европа станет слабее, а большая часть её промышленности пострадает. По словам Макрона, исход президентских выборов в Штатах может создавать непредсказуемость во взаимоотношениях с другими странами.

Он подчеркнул, что хочется быть союзниками, друзьями и партнёрами со Штатами, но не зависеть от них.

Макрон выразил сомнение, что американцы стали бы мириться с похожей ситуацией, при которой их будущее зависело бы от выборов во Франции.

Лайф рассказывал, что ранее Макрон уже обрушивался на США с неожиданной критикой из-за политики субсидирования американских компаний, он назвал эту политику Вашингтона агрессивной.

Анатолий Симоненко

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