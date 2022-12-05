Макрон заявил о «рассинхронизации» Америки и ЕС

«Я думаю, администрация и президент Байден лично очень привязаны к Европе. Но если взглянуть на ситуацию сегодня, то действительно есть рассинхронизация. Почему? Из-за энергии. Европа — покупатель газа и нефти. США — поставщик. А если взглянуть на ситуацию, наша промышленность и домохозяйства не покупают по одинаковой цене. Так что есть большой разрыв, который влияет на покупательскую способность и конкурентоспособность нашего населения», — подчеркнул Макрон.
Макрон также высказался о попытках западных стран мешать российской спецоперации на Украине. По его словам, цена этого не одинакова по две стороны Атлантического океана. Макрон раскритиковал инициативы американской администрации, касающиеся снижения инфляции и стимулирования экономики Штатов. Эти инициативы властей США он назвал «убийцами промышленности» Европы.
Макрон напомнил, что Штаты два с половиной месяца назад приняли решение о выделении средств на развитие новых «зелёных» проектов. Он подчеркнул, что уровень субсидий вдвое превышает европейский. В результате урегулирования ситуации вокруг Киева Европа станет слабее, а большая часть её промышленности пострадает. По словам Макрона, исход президентских выборов в Штатах может создавать непредсказуемость во взаимоотношениях с другими странами.
Макрон выразил сомнение, что американцы стали бы мириться с похожей ситуацией, при которой их будущее зависело бы от выборов во Франции.
Лайф рассказывал, что ранее Макрон уже обрушивался на США с неожиданной критикой из-за политики субсидирования американских компаний, он назвал эту политику Вашингтона агрессивной.