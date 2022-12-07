Россия рассматривает различные варианты ответа на введение потолка на нефть

«Ведомости» написали в среду, что власти России разрабатывают три возможных ответа. Первый — полный запрет на продажу странам, которые поддержали ограничение, в том числе через страны-посредники или даже их цепочку, второй — запрет на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен и третий — введение индикативной цены — максимального дисконта российской нефти Urals к эталонному сорту Brent, и запрет продавать с большей скидкой.
«Рассматриваются различные варианты. После того как решение будет принято, оно будет обнародовано», — заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос, действительно ли рассматриваются такие три варианта или возможны и другие.
Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты и Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.