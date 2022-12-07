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11:28 (мск), источник: © РИА Новости

Россия рассматривает различные варианты ответа на введение потолка на нефть

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Власти России обсуждают разные варианты ответа на введение странами Евросоюза и G7 потолка цен на российскую нефть, после того, как решение будет принято, его озвучат, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Источник: © РИА Новости

«Ведомости» написали в среду, что власти России разрабатывают три возможных ответа. Первый — полный запрет на продажу странам, которые поддержали ограничение, в том числе через страны-посредники или даже их цепочку, второй — запрет на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен и третий — введение индикативной цены — максимального дисконта российской нефти Urals к эталонному сорту Brent, и запрет продавать с большей скидкой.

«Рассматриваются различные варианты. После того как решение будет принято, оно будет обнародовано», — заявил собеседник агентства, отвечая на вопрос, действительно ли рассматриваются такие три варианта или возможны и другие.

Нефтяные санкции стран Запада вступили в силу 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, кроме того, страны «Большой семерки», Австралия и ЕС ввели ограничение цен на такую нефть на уровне 60 долларов за баррель.

Вице-премьер РФ Александр Новак, комментируя решение, сказал, что Россия не примет потолок цен на нефть, даже если придется сократить добычу. Он добавил, что такие ограничения являются вмешательством в рыночные инструменты и Россия готова работать лишь с теми потребителями, которые будут работать на рыночных условиях.

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