Кремль объяснил включение Коца в состав СПЧ «феноменом военкоров»

«Почему там появился военкор Саша Коц — потому что на фоне СВО такой феномен военкоров сложился. Это героические люди, которые находятся на передовой… Постепенно они превратились в ретрансляторов прямой информации оттуда, защитников прав тех, кто принимает участие в СВО», — сказал представитель Кремля.
Президент России Владимир Путин изменил состав СПЧ в середине ноября. Из совета исключили 10 человек, в том числе журналистов Николая Сванидзе и Екатерину Винокурову. Одновременно с этим в СПЧ включили военкора «Комсомольской правды» Александра Коца и ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.
Кроме того, в совет вошли руководитель регионального исполкома движения «Народный фронт “За Россию” Юлия Белехова, член президиума движения “Свободный Донбасс” Елена Шишкина, председатель Союза писателей России Николай Иванов и другие.
Незадолго до изменений в составе СПЧ «Коммерсантъ» писал, что большая часть докладов на встрече членов совета с Путиным будет посвящена специальной военной операции. Сванидзе говорил, что члены совета планировали обсудить в том числе мобилизацию заключенных и замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой, а также реестр иноагентов.
Решение Путина о замене членов СПЧ его пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил «новыми обстоятельствами», напомнив, что в совете существует постоянный процесс ротации. «В новых обстоятельствах другие лица становятся лидерами общественного мнения. [Они] могут лучшим образом представлять гражданское общество. Что является наиболее правильным отражением гражданского общества», — отмечал Песков.