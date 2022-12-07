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13:52 (мск), источник: РБК

Кремль объяснил включение Коца в состав СПЧ «феноменом военкоров»

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц вошел в состав Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России, поскольку представляет тех, кто защищает права участников спецоперации на Украине, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Почему там появился военкор Саша Коц — потому что на фоне СВО такой феномен военкоров сложился. Это героические люди, которые находятся на передовой… Постепенно они превратились в ретрансляторов прямой информации оттуда, защитников прав тех, кто принимает участие в СВО», — сказал представитель Кремля.

Президент России Владимир Путин изменил состав СПЧ в середине ноября. Из совета исключили 10 человек, в том числе журналистов Николая Сванидзе и Екатерину Винокурову. Одновременно с этим в СПЧ включили военкора «Комсомольской правды» Александра Коца и ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников.

Кроме того, в совет вошли руководитель регионального исполкома движения «Народный фронт “За Россию” Юлия Белехова, член президиума движения “Свободный Донбасс” Елена Шишкина, председатель Союза писателей России Николай Иванов и другие.

Незадолго до изменений в составе СПЧ «Коммерсантъ» писал, что большая часть докладов на встрече членов совета с Путиным будет посвящена специальной военной операции. Сванидзе говорил, что члены совета планировали обсудить в том числе мобилизацию заключенных и замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой, а также реестр иноагентов.

Решение Путина о замене членов СПЧ его пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил «новыми обстоятельствами», напомнив, что в совете существует постоянный процесс ротации. «В новых обстоятельствах другие лица становятся лидерами общественного мнения. [Они] могут лучшим образом представлять гражданское общество. Что является наиболее правильным отражением гражданского общества», — отмечал Песков.

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