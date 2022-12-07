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21:14 (мск), источник: ТАСС

Кличко не исключил для Киева этой зимой «апокалипсиса, как в голливудских фильмах»

По словам мэра Киева, сейчас нет необходимости эвакуироваться из города, поскольку дефицит электроэнергии составляет 20%

Источник: Reuters

КИЕВ, 7 декабря. /ТАСС/. Киев этой зимой может лишиться воды, тепла и света, тогда случится «апокалипсис, как в голливудских фильмах», считает мэр города Виталий Кличко.

«Киев может лишиться электроснабжения, водоснабжения и теплоснабжения. Может случиться апокалипсис, как в голливудских фильмах, когда невозможно жить в домах из-за низкой температуры», — заявил Кличко в среду в интервью агентству Reuters.

При этом сейчас, по его словам, нет необходимости эвакуироваться из города, поскольку дефицит электроэнергии составляет 20%.

28 ноября Кличко призвал жителей украинской столицы быть готовыми к тому, что отключения света продолжатся до весны, а также не исключил частичную эвакуацию.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 6 декабря сообщил, что дефицит электроэнергии в стране составляет 19%, отключения электричества продолжатся. По его словам, в последние месяцы повреждения получили 35% ключевых объектов магистральных сетей.

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