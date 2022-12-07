23:19 (мск), источник: © РИА Новости
Президента Перу Кастильо задержали
БУЭНОС-АЙРЕС, 7 дек — РИА Новости. Полиция Перу на фоне политического кризиса в стране задержала президента Педро Кастильо, следует из сообщения силовиков.
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Одновременно полиция официально назвала главу государства бывшим президентом.
«Во исполнение наших обязанностей, прописанных в законе о Национальной полиции Перу, сотрудники задержали экс-президента Перу Педро Кастильо», — говорится в заявлении.
Силовые структуры обвинили перуанского лидера в мятеже и злоупотреблении полномочиями.
Ранее в среду Кастильо распустил парламент, который должен был в третий раз рассмотреть вопрос о его импичменте. Президент также объявил в стране комендантский час с 22:00 и до 4:00. Парламентарии все равно собрались на заседание и приняли решение об отставке главы государства.
В ноябре как минимум в шести регионах Перу прошли многотысячные демонстрации с требованием отставки Педро Кастильо. Граждане обвиняют главу государства, его семью и окружение в коррупции — в отношении Кастильо открыты шесть уголовных производств по обвинениям в коррупционных и иных преступлениях. Сам он отвергает обвинения, называя их политическим преследованием.