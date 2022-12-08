Вице-президент Перу приняла присягу как новый глава государства

Свой пост новый президент будет занимать до июля 2026 года. Болуарте — первая женщина-президент в истории страны.
«Клянусь во имя Бога, родины и всех перуанцев, что буду добросовестно исполнять обязанности президента республики, которые беру на себя в соответствии с конституцией Перу, с этого момента и до 26 июля 2026 года», — сказала Болуарте во время инаугурации, трансляция велась в Twitter.
Нового главу государства уже поддержал генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро.
Он написал в Twitter, что ОАГ подтверждает поддержку демократии, мира, институтов и «настоятельной необходимости восстановить демократический путь посредством инклюзивного, открытого, откровенного и уважительного диалога».
В Организацию американских государств входит 34 страны Северной и Южной Америки (кроме Кубы, Никарагуа и Венесуэлы).
Парламент объявил Кастильо импичмент и его задержала полиция. Он подозревается в организации мятежа и превышении полномочий.
Голосование об импичменте в парламенте прошло после того, как Кастильо объявил о его роспуске и введении в стране режима чрезвычайного положения. Таким образом президент Перу отреагировал на третье по счету организованное депутатами обсуждение возможности отстранить его от власти за коррупцию.
Политический кризис в Перу длится с 2016 года. Президенты и парламент регулярно пытаются перехватить власть в свои руки. Кроме того, в стране сейчас сильнейшая засуха, которая негативно отражается на сельском хозяйстве.