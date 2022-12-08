Ученые выяснили, как подсолнухи помогают пчелам И как он действует на организм насекомых.
Фоторепортажи
20Выбраны лучшие пейзажные фотографии 2022 года
15Показаны самые красивые абстрактные снимки дикой природы
Популярное за сутки
Россиянам рассказали, как бесплатно отправиться в санаторий
В США прокомментировали решение Берлина отправить танки Киеву
Папа Франциск разъяснил слова о жестокости россиян
Россия решила не платить взносы в ПАЧЭС из-за Украины
Киев неофициально признался в атаках на российские аэродромы
Главное
Спецоперация на Украине
07:55 (мск), источник: RTVi

Вице-президент Перу приняла присягу как новый глава государства

Вице-президент Перу Дина Болуарте приняла присягу в качестве нового главы государства. Бывшего президента Перу Педро Кастильо задержали накануне по обвинению в мятеже и злоупотреблении полномочиями.

Источник: AFP 2022

Свой пост новый президент будет занимать до июля 2026 года. Болуарте — первая женщина-президент в истории страны.

«Клянусь во имя Бога, родины и всех перуанцев, что буду добросовестно исполнять обязанности президента республики, которые беру на себя в соответствии с конституцией Перу, с этого момента и до 26 июля 2026 года», — сказала Болуарте во время инаугурации, трансляция велась в Twitter.

Нового главу государства уже поддержал генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро.

Он написал в Twitter, что ОАГ подтверждает поддержку демократии, мира, институтов и «настоятельной необходимости восстановить демократический путь посредством инклюзивного, открытого, откровенного и уважительного диалога».

В Организацию американских государств входит 34 страны Северной и Южной Америки (кроме Кубы, Никарагуа и Венесуэлы).

Парламент объявил Кастильо импичмент и его задержала полиция. Он подозревается в организации мятежа и превышении полномочий.

Голосование об импичменте в парламенте прошло после того, как Кастильо объявил о его роспуске и введении в стране режима чрезвычайного положения. Таким образом президент Перу отреагировал на третье по счету организованное депутатами обсуждение возможности отстранить его от власти за коррупцию.

Политический кризис в Перу длится с 2016 года. Президенты и парламент регулярно пытаются перехватить власть в свои руки. Кроме того, в стране сейчас сильнейшая засуха, которая негативно отражается на сельском хозяйстве.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Девочка, пропавшая два года назад, найдена живой в тайнике под лестницей родного дома
Исследователи зарегистрировали третий в мире случай ремиссии ВИЧ
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта