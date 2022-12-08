Песков назвал неверной информацию об отказе Узбекистана от газового союза с РФ

«Reuters дал неправильную информацию, неправильно истолковал слова. Мы знаем, что было сказано. Никто не ведет речи об обмене газа на политические условия. Об этом и речи не идет в контексте идеи создания союза. Речь о коммерческой стороне, координации действий в коммерческих интересах стран-участниц», — подчеркнул Песков, добавив, что в этом плане работа продолжает вестись.
Также представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о том, чем создание союза отличается от технических соглашений.
«Каждая страна, разумеется, продает и продолжит продавать свои энергоресурсы своим контрагентам, ориентируясь на коммерческие условия. Но помимо прочего, как объяснял [президент РФ Владимир] Путин, страны заинтересованы в том, чтобы согласовывать свои действия по прокладке транспортных путей, по определению дальнейших путей направления развития газовой инфраструктуры, удовлетворению своих потребностей в газе», — отметил Песков.
По его словам, страны заинтересованы в том, чтобы координировать эти механизмы, повышая и рентабельность, и выгоду друг для друга.
«Никто не говорит о газе в обмен на политические требования, об этом и речи не идет», — заключил Песков.