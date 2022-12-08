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13:01 (мск), источник: Известия

Песков назвал неверной информацию об отказе Узбекистана от газового союза с РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 8 декабря прокомментировал публикацию Reuters, в которой утверждалось, что Узбекистан отказался от инициативы газового союза с Россией и Казахстаном.

Источник: AP 2022

«Reuters дал неправильную информацию, неправильно истолковал слова. Мы знаем, что было сказано. Никто не ведет речи об обмене газа на политические условия. Об этом и речи не идет в контексте идеи создания союза. Речь о коммерческой стороне, координации действий в коммерческих интересах стран-участниц», — подчеркнул Песков, добавив, что в этом плане работа продолжает вестись.

Также представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о том, чем создание союза отличается от технических соглашений.

«Каждая страна, разумеется, продает и продолжит продавать свои энергоресурсы своим контрагентам, ориентируясь на коммерческие условия. Но помимо прочего, как объяснял [президент РФ Владимир] Путин, страны заинтересованы в том, чтобы согласовывать свои действия по прокладке транспортных путей, по определению дальнейших путей направления развития газовой инфраструктуры, удовлетворению своих потребностей в газе», — отметил Песков.

По его словам, страны заинтересованы в том, чтобы координировать эти механизмы, повышая и рентабельность, и выгоду друг для друга.

«Никто не говорит о газе в обмен на политические требования, об этом и речи не идет», — заключил Песков.

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Песков Дмитрий