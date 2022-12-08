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14:09 (мск), источник: ТАСС

Путин заявил, что для него и всех россиян каждый боец на передовой — герой

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что для него лично и всех жителей страны каждый боец на передовой спецоперации является героем.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

В четверг глава государства проводит в Кремле мероприятие по случаю Дня Героев Отечества. «Сегодня высшие государственные награды будут вручены военнослужащим, которые проявили исключительную доблесть и отвагу в ходе специальной военной операции и удостоены звания “Герой России”. Искренне благодарю вас за службу Отечеству, за верность идеалам, которые всегда, в любые времена объединяли Россию. Хочу также обратиться к тем, кто находится на передовой — для меня, для всех наших сограждан каждый из вас — герой. Я очень хочу, чтобы вы почувствовали теплоту наших сердец, теплоту этой поистине всенародной поддержки», — подчеркнул Путин.

По его словам, в целом в основе героизма — любовь к Родине и глубокое осознание чувства собственного долга, ратного, гражданского, профессионального, а также четкое внутреннее понимание, как строить свою жизнь, какие ценности отстаивать и защищать и как поступать в сложных экстремальных ситуациях. «Следуя этим чувствам, люди выбирают профессии, которые связаны с большим личным риском, но при этом ведут к новым успехам, достижениям всю страну», — обратил внимание президент.

Он высоко оценил чувство долга людей, которые совершают трудовые подвиги в самых разных сферах: космонавтов, спасателей, работников науки, производственной сферы, педагогов и врачей. «Уверен, судьбы и подвиги героев Отечества служат важнейшим моральным ориентиром для большинства граждан нашей огромной страны, вдохновляют на то, чтобы всегда достигать большего, идти вперед, созидать на благо людей, всем вместе делать нашу страну сильнее и успешнее», — заключил глава государства.

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