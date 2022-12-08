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17:36 (мск), источник: © РИА Новости

Медведев прокомментировал отказ Зеленского от переговоров

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Благодаря отказу Владимира Зеленского от переговоров Россия «доделает всю работу до конца, не размениваясь на ненужные компромиссы», заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Вот за что стоило бы не ангажированным западным журнальчикам, а нашим масс-медиа особо отметить Зеленского, так это за его отказ от переговоров. Благодаря этому Россия без лишних вопросов доделает всю работу до конца, не размениваясь на ненужные компромиссы», — написал он в Telegram-канале. Фамилию Зеленского при этом он написал с маленькой буквы.

Ранее американский журнал Time назвал человеком года Владимира Зеленского, при этом указав, что он демонстрирует авторитаризм и отправляет за решетку политических оппонентов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя признание Зеленского человеком года со стороны американского журнала Time, заявил, что критерии издания не выходят за пределы общеевропейского мейнстрима, носят зашоренный и оголтелый русофобский характер.

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