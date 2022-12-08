Найденная в Испании челюсть прояснила историю первых европейцев Изначальный анализ костей оказался ошибочным.
Фоторепортажи
19Открытие серийной сборки автомобилей на заводе «Москвич»
23Выбраны лучшие архитектурные фотографии года
Популярное за сутки
Захарова назвала «заявкой на трибунал» заявление Меркель
МИД: атаки на аэродромы могли привести к ядерной катастрофе
Песков: о присоединении новых территорий к России речи не идет
Главное
Спецоперация на Украине
21:47 (мск), источник: © РИА Новости

Опубликовано видео обмена Бута на Грайнер

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Обнародовано видео обмена гражданина России Виктора Бута, который провел почти 15 лет в тюрьме в США, на американку Бриттни Грайнер.

Источник: AP 2022

На кадрах можно увидеть, как Бут садится в самолет, у него проходит короткий разговор со встречающими, в ходе которого он в том числе рассказывает о своем здоровье. После этого россиянин поговорил по телефону с семьей.

В телефоном разговоре с матерью Бут рассказал, что его встретили хорошо.

Россиянин отметил в самолете после освобождения, что на обмен его забрали прямо из тюремной камеры.

Бут уточнил, что во время процедуры летел через британский Манчестер.

«Прямо забрали из камеры, со всеми вещами. Потом семь часов до Манчестера и семь часов от Манчестера. Ну и в Манчестере где-то там час ждали, пока заправят (самолет.— Прим. ред.)», — добавил россиянин.

Кроме того, спецслужба показала кадры быта Грайнер в России, подписания документов, прибытия спортсменки в аэропорт и посадки в самолет. Также демонстрируется ее паспорт.

Обмен Бута на Грайнер состоялся в четверг, после продолжительных дипломатических усилий Москвы и Вашингтона.

Российский и американский лидеры помиловали обоих участников обмена, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Это означает, что уголовное преследование окончательно прекращено, Бут и Грайнер получают полную свободу передвижения.

По информации источников телеканала CNN, обмен не включал осужденного в России за шпионаж Пола Уилана.

Бута арестовали в Таиланде по запросу Вашингтона в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезли в США. Россиянина обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Бут отверг все обвинения. Федеральный суд приговорил его к 25 годам заключения.

В конце июля Вашингтон, по данным СМИ, предложил Москве обменять Бута на Уилана и Грайнер, которая в августе получила девять лет колонии за контрабанду наркотиков.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Зеленский назвал возможный срок окончания конфликта на Украине
В США указали на переломный момент в конфликте на Украине
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта