05:32 (мск), источник: ТАСС
Генпрокурор России сообщил о росте числа выявляемых фактов взяток
По словам Игоря Краснова, это связано с более активной работой правоохранительных органов.
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МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Число выявляемых в России случаев получения и дачи взяток растет, это связано с более активной работой правоохранительной системы. Об этом сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов в интервью ТАСС к Международному дню борьбы с коррупцией.
«Наша задача, как прокуроров, заключается в том, чтобы настроить весь правоохранительный механизм на четкую и слаженную работу по выявлению всех без исключения фактов коррупции, разумеется, включая взяточничество. И благодаря именно такой работе в последние годы количество вскрываемых фактов взяточничества растет», — рассказал Краснов.
По его словам, «в 2021 году по сравнению с 2020 годом их число увеличилось почти на треть — с 14,5 тыс. до 18,5 тыс. преступлений». По итогам девяти месяцев уходящего года число обнаруженных правоохранителями случаев взяточничества возросло почти на 10%.
«И это не только взяточники или взяткодатели средней руки, которых, как правило, не так уж сложно изобличить, — отметил генпрокурор. — Динамика выявленных взяток, совершенных в крупном и особо крупном размере, также со знаком плюс — за последние два года их количество превысило 4 тыс.».