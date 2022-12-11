МО РФ сообщило о семи сбитых за сутки снарядах РСЗО HIMARS и «Ураган» в ДНР и на Запорожье

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО в течение суток сбили семь реактивных снарядов систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ураган» в Донецкой Народной Республике и Запорожской области. Об этом в воскресенье сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Алмазное Донецкой Народной Республики и города Мелитополя, а также два реактивных снаряда системы залпового огня “Ураган” в районе населенного пункта Новое Запорожской области», — сказал Конашенков.
По его словам, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 341 самолет, 181 вертолет, 2 647 беспилотных летательных аппаратов, 393 зенитных ракетных комплекса, 7 057 танков и других боевых бронированных машин, 926 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 676 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7 547 единиц специальной военной автомобильной техники.