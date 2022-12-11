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14:12 (мск), источник: ТАСС

Минобороны России сообщило о поражении целей ВСУ в 177 районах

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы России в ходе спецоперации на Украине за прошедшие сутки поразили свыше 260 целей ВСУ.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Об этом заявил в воскресенье официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 86 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 177 районах», — сказал он.

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