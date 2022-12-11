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19:42 (мск), источник: ТАСС

Эрдоган заявил, что Анкара окажет гуманитарную помощь Киеву для преодоления «тяжелой зимы»

Президент Турции также высказался за расширение черноморского гуманитарного коридора для поставок по нему продовольствия и другой продукции, выразил надежду на возможное скорое решение «проблемы Запорожской АЭС».

Источник: AP 2022

АНКАРА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в воскресенье в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским, что Анкара окажет гуманитарную помощь Украине в преодолении предстоящей тяжелой зимы. Об этом сообщила администрация турецкого лидера по итогам состоявшихся переговоров.

«Президент Эрдоган отметил в разговоре, что [Турция] продолжит работы по удовлетворению гуманитарных нужд народа Украины в предстоящие тяжелые зимние месяцы», — говорится в сообщении. В нем отмечается, что лидеры двух стран обсудили последние события, касающиеся украинского кризиса.

Эрдоган также высказался за расширение черноморского гуманитарного коридора для поставок по нему продовольствия и другой продукции, выразил надежду на возможное скорое решение «проблемы Запорожской АЭС». Президент Турции, кроме того, сообщил, что оценивает, какой вклад может быть внесен в реализацию мирного плана, который Зеленский обнародовал на саммите «двадцатки» на острове Бали.

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