МИД напомнил Ватикану фразу о чеченцах и бурятах после слов о переговорах

«Боюсь, мы с братьями чеченцами и бурятами не оценили. Насколько я помню, никаких слов извинений от Ватикана никто не произносил», — написала представитель МИДа в телеграм-канале.
12 декабря Паролин выступил с предложением организовать в Ватикане встречу сторон для диалога по украинскому конфликту, сообщал Vatican News. «Мы готовы, Ватикан мог бы стать подходящей площадкой для этого. Мы искали возможности предложить встречу сторон и в то же время сохранить равновесие», — сказал Паролин.
Тогда Захарова назвала высказывания понтифика «извращением истины». Губернатор Бурятии Алексей Цыденов заявил, что военнослужащие республики служат «примером лучших традиций российской армии», в которую входят сотни национальностей.
В Чечне сочли слова папы римского примитивными. Спикер чеченского парламента Магомед Даудов говорил, что «нет ни одного факта военного преступления со стороны представителей наших народов».
Ватикан неоднократно выступал с предложением провести переговоры по поводу украинского конфликта на своей территории. 27 ноября секретарь по внешним связям Пол Ричард Галлахер говорил, что Ватикан готов стать площадкой для проведения переговоров между Россией и Украиной.
До этого 5 октября Паролин подтверждал готовность Ватикана содействовать диалогу Москвы и Киева для мирного урегулирования конфликта. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков усомнился в готовности Украины к переговорам на ватиканской площадке. По его мнению, такой формат Киевом «не будет востребован». Он отметил, что российская сторона «приветствует подобную политическую волю».