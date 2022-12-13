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Спецоперация на Украине
06:07 (мск), источник: © РИА Новости

Шольц выступил за сотрудничество с Россией после завершения спецоперации

БЕРЛИН, 12 дек — РИА Новости. Экономическое сотрудничество с Россией должно стать возможным после окончания конфликта на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц перед комитетом по экономическим отношениям Восточной Европы в Берлине, его цитирует газета Zeit.

Источник: © РИА Новости

«Канцлер Германии высказался о перспективе возобновления экономического сотрудничества с Россией после окончания войны с Украиной», — передает издание слова канцлера.

По мнению Шольца, России, «которая закончит войну, также нужен шанс, чтобы снова начать экономическое сотрудничество в другие времена». «Только не сейчас», — уточнил он.

Шольц добавил, что в настоящее время отношения, которые есть между Германией и Россией, сокращаются. «Теперь мы ужесточаем санкции», — напомнил канцлер.

При этом он добавил, что Россия и после окончания конфликта на Украине останется крупнейшей страной на европейском континенте. «Поэтому очень важно, чтобы мы подготовились к этому времени», — заключил Шольц.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

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