Шольц выступил за сотрудничество с Россией после завершения спецоперации

«Канцлер Германии высказался о перспективе возобновления экономического сотрудничества с Россией после окончания войны с Украиной», — передает издание слова канцлера.
По мнению Шольца, России, «которая закончит войну, также нужен шанс, чтобы снова начать экономическое сотрудничество в другие времена». «Только не сейчас», — уточнил он.
Шольц добавил, что в настоящее время отношения, которые есть между Германией и Россией, сокращаются. «Теперь мы ужесточаем санкции», — напомнил канцлер.
При этом он добавил, что Россия и после окончания конфликта на Украине останется крупнейшей страной на европейском континенте. «Поэтому очень важно, чтобы мы подготовились к этому времени», — заключил Шольц.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.