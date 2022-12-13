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12:12 (мск), источник: © РИА Новости

Источник: послание Путина Федеральному собранию может состояться 27 декабря

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Владимир Путин может выступить с посланием к Федеральному собранию 27 декабря, сообщил РИА Новости источник в Госдуме.

Источник: © РИА Новости

«Прошла информация про 27-е число (декабря. — Прим. ред.), не совсем однозначно (по дате. — Прим. ред.), но такая информация прошла», — уточнил собеседник агентства.

Президент ежегодно выступает перед депутатами Госдумы и членами Совета Федерации с посланием о положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики. Эта обязанность главы государства прописана в 84-й статье Конституции.

Как сообщил накануне представитель Кремля Дмитрий Песков, другое традиционное мероприятие — большая пресс-конференция главы государства — до Нового года не планируется. В то же время Путин постарается найти возможность пообщаться с журналистами кремлевского пула, добавил пресс-секретарь президента.

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