Источник: послание Путина Федеральному собранию может состояться 27 декабря

«Прошла информация про 27-е число (декабря. — Прим. ред.), не совсем однозначно (по дате. — Прим. ред.), но такая информация прошла», — уточнил собеседник агентства.
Президент ежегодно выступает перед депутатами Госдумы и членами Совета Федерации с посланием о положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики. Эта обязанность главы государства прописана в 84-й статье Конституции.
Как сообщил накануне представитель Кремля Дмитрий Песков, другое традиционное мероприятие — большая пресс-конференция главы государства — до Нового года не планируется. В то же время Путин постарается найти возможность пообщаться с журналистами кремлевского пула, добавил пресс-секретарь президента.