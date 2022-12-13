Толковый словарь СССР: эти 20 слов окружали советского человека Что такое «шабашка» и кому выдавали «Знак качества»
Фоторепортажи
14Выбраны лучшие пейзажи 2022 года
20Выбраны лучшие пейзажные фотографии 2022 года
Популярное за сутки
Ряд стран ЕС выразил демарш Франции после слов Макрона о России
В НАК сообщили о задержании 400 украинских националистов
Минобороны Индии сообщило о бое с китайскими военными на границе
Песков: о выводе войск РФ с Украины до конца года нет и речи
ВС России применили новые РСЗО по укрепрайону ВСУ
Главное
Спецоперация на Украине
16:53 (мск), источник: © РИА Новости

Захарова упрекнула западные СМИ за молчание о крупнейшей утечке нефти в США

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова задалась вопросом, почему американские СМИ и крупные неправительственные организации молчат о крупнейшем разливе сырой нефти в США за последние 10 лет, и отметила их ангажированность.

Источник: © РИА Новости

В прошедшую пятницу стало известно, что более 14 тысяч баррелей нефти попали в ручей в американском штате Канзас в результате масштабной утечки на крупном нефтепроводе Keystone, принадлежащем компании TC Energy, об этом сообщило агентство Рейтер. По его информации, это крупнейший разлив сырой нефти в США за почти десятилетие.

«Вы что-нибудь слышали об американо-канадском нефтепроводе Keystone Pipeline? … А о том, что на границе американских штатов Канзас и Небраска на днях произошла одна из крупнейших экологических катастроф десятилетия? … Кстати, крупные экологические НПО и их филиалы в США и Канаде (Greenpeace USA, Greenpeace Canada, Nature Conservancy Canada, WWF, EDF, EICES, FFI, Global Green, IUCN, Birdlife International) тоже молчат», — написала Захарова в своем канале в Telegram.

Американские СМИ сообщают об аварии дозированно, подчеркнула Захарова, поскольку это «невыгодно», потому что «зеленая повестка». Представитель МИД РФ задалась вопросом, где же «разоблачительные» статьи от CNN, которые активно пишут об инцидентах в других странах.

«Как вообще при демократах, известных своей экологической ангажированностью, может произойти такая катастрофа? Экология — экологией, а политика по расписанию», — заключила Захарова.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Заявление Шольца о будущем Украины обескуражило пользователей Сети
'Киев не унимается'. Страшный прогноз европейских политиков сбылся
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
нефтьЗахарова Мария