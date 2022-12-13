Захарова упрекнула западные СМИ за молчание о крупнейшей утечке нефти в США

В прошедшую пятницу стало известно, что более 14 тысяч баррелей нефти попали в ручей в американском штате Канзас в результате масштабной утечки на крупном нефтепроводе Keystone, принадлежащем компании TC Energy, об этом сообщило агентство Рейтер. По его информации, это крупнейший разлив сырой нефти в США за почти десятилетие.
«Вы что-нибудь слышали об американо-канадском нефтепроводе Keystone Pipeline? … А о том, что на границе американских штатов Канзас и Небраска на днях произошла одна из крупнейших экологических катастроф десятилетия? … Кстати, крупные экологические НПО и их филиалы в США и Канаде (Greenpeace USA, Greenpeace Canada, Nature Conservancy Canada, WWF, EDF, EICES, FFI, Global Green, IUCN, Birdlife International) тоже молчат», — написала Захарова в своем канале в Telegram.
«Как вообще при демократах, известных своей экологической ангажированностью, может произойти такая катастрофа? Экология — экологией, а политика по расписанию», — заключила Захарова.