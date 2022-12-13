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17:05 (мск), источник: © РИА Новости

Госдума одобрила в первом чтении проект о защите русского языка

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о защите русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов.

Источник: © РИА Новости

«Проект федерального закона предполагает недопустимость использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке, перечень которых содержится в нормативных словарях», — говорится в пояснительной записке.

Как объясняют ее авторы, законопроект направлен на совершенствование механизмов обеспечения статуса русского языка как государственного на всей территории России. Он также предусматривает контроль «за соблюдением должностными лицами органов и организаций, гражданами Российской Федерации норм современного русского литературного языка».

Что касается СМИ, то, подчеркнула Ямпольская, необходимы поправки, которые обяжут масс-медиа нормативно закреплять требования о соблюдении норм русского языка при публичном использовании.

«Чтобы все эти безграмотные ударения, чудовищные склонения числительных, вульгаризмы, чуть ли не непристойности в эфире, чтобы они прекратили считаться авторскими манерами и авторским стилем», — добавила депутат.

Это не единственная законодательная инициатива по защите русского языка.

В начале декабря в Госдуму внесли еще один законопроект — о запрете использовать в рекламе алфавиты, созданные не на основе кириллицы. По словам авторов документа, это поможет защите кириллического письма и очищению русского языка от избыточных заимствований.

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