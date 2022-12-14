Источник: послание Путина Федеральному собранию может состояться не в 2022, а в 2023 году

«Послание должно проводиться раз в году, а отсчет начинается с предыдущего послания. Поэтому послание может состояться уже в следующем году. Я считаю, что в этом году его уже не будет», — сказал он.
Собеседник агентства отметил, что к посланию нужно «серьезно готовиться, а до конца года осталось слишком мало времени».
Согласно Конституции России, президент «обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства». В таких выступлениях глава государства традиционно излагает свою оценку ситуации в стране, обозначает задачи на перспективу.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснял, что они будут подстраиваться под график главы государства, который «весьма динамичный, поскольку ситуация динамична». В ноябре 2022 года он говорил, что работа над текстом ведется уже давно.
В большинстве случаев послания оглашались каждый год, но бывали исключения — так, Путин не выступал с обращением к парламенту в 2017 году (его перенесли на 1 марта 2018-го). Как отмечал тогда первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, послание Федеральному собранию — это право главы государства, который может реализовать его, «когда сочтет нужным».