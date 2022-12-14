Археологи обнаружили древнюю обсерваторию ацтеков Ученые из Калифорнийского университета поняли, как древние жители Мексики отслеживали смену сезонов и високосные годы
Фоторепортажи
23Выбраны лучшие архитектурные фотографии года
12В Индии обрушился пешеходный мост
Популярное за сутки
В НАК сообщили о задержании 400 украинских националистов
Стареющий «Брэд Питт» беспокоит калифорнийских зоологов
Воздушную тревогу объявили почти на всей территории Украины
В Киеве сообщили о взрывах
Песков: о выводе войск РФ с Украины до конца года нет и речи
Главное
Спецоперация на Украине
12:15 (мск), источник: ТАСС

Источник: послание Путина Федеральному собранию может состояться не в 2022, а в 2023 году

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию РФ может состояться уже в 2023 году. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в парламенте.

Источник: РИА "Новости"

«Послание должно проводиться раз в году, а отсчет начинается с предыдущего послания. Поэтому послание может состояться уже в следующем году. Я считаю, что в этом году его уже не будет», — сказал он.

Собеседник агентства отметил, что к посланию нужно «серьезно готовиться, а до конца года осталось слишком мало времени».

Согласно Конституции России, президент «обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства». В таких выступлениях глава государства традиционно излагает свою оценку ситуации в стране, обозначает задачи на перспективу.

Предыдущее послание было оглашено в апреле 2021 года, сроки нового послания Кремль пока не оглашал.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснял, что они будут подстраиваться под график главы государства, который «весьма динамичный, поскольку ситуация динамична». В ноябре 2022 года он говорил, что работа над текстом ведется уже давно.

В большинстве случаев послания оглашались каждый год, но бывали исключения — так, Путин не выступал с обращением к парламенту в 2017 году (его перенесли на 1 марта 2018-го). Как отмечал тогда первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, послание Федеральному собранию — это право главы государства, который может реализовать его, «когда сочтет нужным».

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Юрий Стоянов: здесь меня прекрасно обманули. Как у Пушкина: меня обманывать не трудно, я сам обманываться рад
"И уже через пару дней после отмены потолка цен на заправках страны, словно по волшебству, появилось топливо"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Путин Владимир