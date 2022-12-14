Песков прокомментировал перспективы новогоднего перемирия с Киевом

«И такой темы нет на повестке дня», — подчеркнул представитель Кремля.
Песков накануне отметил, что о выводе российских войск из зоны спецоперации на Украине до конца года не может быть и речи.
Кроме того, пресс-секретарь Владимира Путина назвал озвученные Владимиром Зеленским «три шага» для наступления мира намерением продолжить боевые действия.
Украинский лидер во время обращения к лидерам стран G7 в минувший понедельник предложил передать Киеву современные танки, артиллерию, снаряды, а также более реактивную артиллерию и дальнобойные ракеты.
Песков напомнил президенту Украины о вхождении в состав России новых регионов. По его словам, без учета этих реалий урегулирование ситуации невозможно.
Специальная военная операция на Украине проходит с 24 февраля. Глава государства назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
По итогам референдумов, проведенных в конце сентября, в состав России вошли ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. Вскоре после оглашения результатов президент Владимир Путин подписал в Кремле договоры с их главами о присоединении новых территорий.