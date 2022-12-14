Толковый словарь СССР: эти 20 слов окружали советского человека Что такое «шабашка» и кому выдавали «Знак качества»
Фоторепортажи
23Выбраны лучшие архитектурные фотографии года
14Выбраны лучшие пейзажи 2022 года
Популярное за сутки
В Киеве сообщили о взрывах
Новые правила для жителей многоэтажек: кто будет платить больше
Воздушную тревогу объявили почти на всей территории Украины
В НАК сообщили о задержании 400 украинских националистов
Медведев: Зеленский хочет создать живой щит из миссий ЕС
13:40 (мск), источник: © РИА Новости

Песков прокомментировал перспективы новогоднего перемирия с Киевом

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Никаких предложений по новогоднему перемирию от Киева не поступало, такой темы нет на повестке дня, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«И такой темы нет на повестке дня», — подчеркнул представитель Кремля.

Песков накануне отметил, что о выводе российских войск из зоны спецоперации на Украине до конца года не может быть и речи.

Кроме того, пресс-секретарь Владимира Путина назвал озвученные Владимиром Зеленским «три шага» для наступления мира намерением продолжить боевые действия.

Украинский лидер во время обращения к лидерам стран G7 в минувший понедельник предложил передать Киеву современные танки, артиллерию, снаряды, а также более реактивную артиллерию и дальнобойные ракеты.

Песков напомнил президенту Украины о вхождении в состав России новых регионов. По его словам, без учета этих реалий урегулирование ситуации невозможно.

Специальная военная операция на Украине проходит с 24 февраля. Глава государства назвал ее конечной задачей освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

По итогам референдумов, проведенных в конце сентября, в состав России вошли ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. Вскоре после оглашения результатов президент Владимир Путин подписал в Кремле договоры с их главами о присоединении новых территорий.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Заявление Шольца о будущем Украины обескуражило пользователей Сети
'Киев не унимается'. Страшный прогноз европейских политиков сбылся
Возрастное ограничение 18+
Спецоперация на Украине
Кремль назвал первоочередную задачу СВО
Песков: новогоднее перемирие между РФ и Украиной не обсуждается
МО РФ сообщило об уничтожении беспилотников-разведчиков ВСУ
Пушилин: поставляемое Украине оружие продают на черном рынке
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Песков Дмитрий