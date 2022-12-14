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17:10 (мск), источник: ТАСС

Протестующие у здания суда в Кишиневе требуют освобождения оппозиционера Таубер

Вице-председателя партии «Шор» задержали в июле по обвинению в финансовых нарушениях.

КИШИНЕВ, 14 декабря. /ТАСС/. Около сотни активистов оппозиционной партии «Шор» пикетируют в среду районный суд Кишинева, требуя освобождения из-под домашнего ареста вице-председателя партии Марины Таубер.

Как передает корреспондент ТАСС с места события, демонстранты скандируют «Свободу Марине Таубер», «Марина, мы с тобой». «Сегодня суд рассматривает ходатайство прокуроров о продлении домашнего ареста. Мы собрались, чтобы потребовать справедливого решения и ее освобождения», — сказал собравшимся один из организаторов акции Юрий Кузнецов.

Таубер задержали в июле по обвинению в финансовых нарушениях. Против нее возбуждено два уголовных дела. Они касаются финансирования партии, а также подачи недостоверного финансового отчета. Оппозиционер считает, что за решением прокуратуры стоит правящая Партия действия и солидарности. Таубер заявила, что готова сотрудничать со следствием для восстановления справедливости.

В этом году под следствием также оказался экс-президент Молдавии и бывший лидер оппозиционной Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон. Он считает, что цель этих действий — ослабить крупнейшую оппозиционную партию.

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