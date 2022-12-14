В Сербии заявили, что албанцы силой захватили власть в муниципалитете в Косове

«Сегодня албанцы правовым насилием и односторонними действиями заняли депутатские места, принадлежащие сербам в сербском муниципалитете Косовска-Митровица, хотя за них никто не голосовал и у них нет никакой поддержки сербского народа», — заявил Петкович.
СМИ сообщают, что косовары в среду вошли в здание муниципалитета, под охраной косовской полиции провели заседание совета муниципалитета, на котором назначили депутатов из числа албанцев. Назначенные депутаты принесли «присягу», после чего «избрали» главу муниципалитета. Им стал албанец Неджат Углянин.
По словам Петковича, такими действиями Приштина добивается создания «моноэтнического албанского муниципалитета» и вытеснения из северной части Косовска-Митровицы всех сербов. «События ясно показывают, что главная цель Приштины и [премьер-министра самопровозглашенного Косова] Альбина Курти в том, чтобы не севере не было ни одного серба», — подчеркнул Петар Петкович.
5 ноября сербы из Косова и Метохии вышли из всех институтов власти непризнанного Косова. Сербы пошли на такие меры после того, как власти Косова приняли решение штрафовать всех, кто не сменил сербские автомобильные регистрационные знаки на косовские. В ответ Приштина начала назначать на освободившиеся места косоваров и отправила в полицейские участки на севере края, где раньше служили сербские полицейские, полицию из Приштины.