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01:28 (мск), источник: © РИА Новости

Посольство России осудило возможную отправку ЗРК Patriot Украине

ВАШИНГТОН, 15 дек — РИА Новости. Возможная передача США Киеву комплексов Patriot станет очередным провокационным шагом, чреватым непредсказуемыми последствиями, заявило в среду российское посольство в Вашингтоне.

Источник: AFP 2022

«В США развернута информационная кампания о якобы готовящейся отправке Киеву высокотехнологичных комплексов противовоздушной обороны. Утверждается, что подобное решение может вскоре принять Джо Байден. Если эти сведения подтвердятся, то мы станем свидетелями очередного провокационного шага администрации, который может привести к непредсказуемым последствиям», — говорится в обнародованном в телеграм-канале дипмиссии комментарии.

Посольство утверждает, что продолжение оборонных поставок лишь укрепит «чувство безнаказанности режима (Владимира) Зеленского» и подтолкнет Киев «к новым преступлениям против мирных жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей».

По мнению дипмиссии, США и без предоставления Киеву комплексов Patriot «все глубже втягиваются в конфликт» на постсоветском пространстве. «Поток вооружений растет, расширяется подготовка украинских военнослужащих, ВСУ снабжаются разведданными. Все чаще обсуждается отправка в зону боевых действий американских военных специалистов. Вдобавок, граждане США участвуют в противостоянии в качестве наемников», — утверждают в посольстве.

«Подобная линия Вашингтона наносит колоссальный урон не только российско-американским отношениям, но и создает дополнительные риски для глобальной безопасности. Именно Соединенные Штаты несут ответственность за затягивание и эскалацию украинского конфликта», — подчеркнули в дипмиссии.

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