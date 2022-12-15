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12:58 (мск), источник: © РИА Новости

МИД получил от Ватикана извинения за высказывания о чеченцах и бурятах

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. По дипломатическим каналам получено обращение из Ватикана с извинениями России за высказывания о чеченцах и бурятах, инцидент с заявлениями Ватикана исчерпан, Россия рассчитывает на продолжение конструктивного взаимодействия с Ватиканом, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: © РИА Новости

«Буквально в эти часы по дипломатическим каналам из Ватикана получено обращение, которое содержит официальное заявление от имени государственного секретаря святого престола Пьетро Паролина в связи с упомянутым высказыванием понтифика. В этом обращении в частности говорится следующее: госсекретариат Ватикана приносит свои извинения российской стороне. Святой престол с глубоким уважением относится ко всем народам России, их достоинству, вере и культуре равно как и к другим странам и народам мира», — сказала она в ходе брифинга.

Захарова отметила, что «способность признавать свои ошибки все реже встречается в современном международном общении». По ее словам, данная ситуация показывает, что за призывами Ватикана к диалогу стоит «умение вести этот диалог и слушать собеседников, такой подход вызывает искреннее уважение».

«Мы считаем, что данный инцидент исчерпан и рассчитываем на продолжение конструктивного взаимодействия с Ватиканом», — подчеркнула она.

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