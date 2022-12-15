15:39 (мск), источник: © РИА Новости
Европарламент признал «голодомор» на Украине 1932−1933 годов геноцидом
БРЮССЕЛЬ, 15 дек — РИА Новости. Депутаты Европейского парламента в ходе пленарной сессии, которая проходит
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Документ поддержали 507 парламентариев, против высказались 12, воздержались — 17. Трансляция голосования велась на сайте ЕП.
Резолюции Европарламента по внешнеполитическим вопросам не являются юридически обязывающими, но другие европейские институты должны прислушиваться к мнению евродепутатов.
«Европарламент признает голодомор (искусственно созданный голод в 1932—1933 годах на Украине) геноцидом украинского народа, направленным на разрушение социальных основ украинской нации, ее традиций, культуры и национального самосозания», — указывается в резолюции ЕП.
На Украине действует закон, который признает «геноцидом украинского народа» голод 1932−1933 годов, называемый властями в Киеве «голодомором». Однако голод тогда охватил не только Украину, но и многие другие сельскохозяйственные районы СССР, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. По различным данным, от голода погибли 7−8 миллионов человек, из них 3−3,5 миллиона — на Украине, 2 миллиона — в Казахстане и Киргизии и 2−2,5 миллиона — в РСФСР. От голода пострадало все многонациональное население охваченных бедствием районов.