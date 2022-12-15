Путин назвал шесть ключевых задач для экономики России на 2023 год

Он перечислил шесть задач, на которых должна сосредоточиться экономика страны в 2023 году. Это:
— вывод взаимодействия с ключевыми партнерами на новый уровень, устранение ограничений в логистике и финансах, рост внешней торговли и инвестиционного взаимодействия. «Реализация таких проектов, как Ковыктинское месторождение, “Сила Сибири 2”, “Дальневосточный маршрут” позволит уже к 2025 году увеличить поставки газа на Восток до 48 миллиардов кубометров, а к 2030 — до 88 миллиардов», — заявил глава государства;
— укрепление технологического суверенитета и движение к лидерству по основным направлениям в этой сфере, опережающий рост обрабатывающей промышленности;
— обеспечение финансового суверенитета: российская финансовая система должна обеспечить потребности, которые ранее покрывались западными источниками финансирования. «Нам не нужно занимать за рубежом, не нужно идти в кабалу», — уверен президент;
— опережающее развитие инфраструктуры: надо привести в порядок региональные трассы, строительство жилья и улучшение жилищных условий граждан. Темпы в строительстве жилья и дорог «набраны хорошие», отметил Путин, «эту динамику важно не снижать», указал он;
— снижение бедности и неравенства, рост реальных доходов граждан, сокращение разрыва в потенциале регионов. Ключ к повышению доходов — высокий экономический рост и новые хорошо оплачиваемые рабочие места, заявил Путин;
— защита материнства и детства, поддержка семей и сбережение народа. «Нам удалось преодолеть последствия коронавирусной пандемии, сократить смертность, однако резкое снижение рождаемости фактически свело на нет эти достижения. Я прошу правительство в начале следующего года подготовить специальный пакет мер, чтобы переломить эту тенденцию», — поручил глава государства.