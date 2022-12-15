Власти пообещали упростить получение некоторых услуг: список В чем помогут, даже если нет паспорта или постоянного жилья
Фоторепортажи
16Выбраны лучшие монохромные фотографии дикой природы
14Выбраны лучшие пейзажи 2022 года
Популярное за сутки
Какие товары подорожают с 1 января, а какие подешевеют
Немцы начали приезжать на зимовку в Калининградскую область
Эксперты РАНХиГС предложили способы повысить пенсии в России
Что известно о пожаре на нефтезаводе в Ангарске
Российский дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил украинскую РЛС
Главное
Спецоперация на Украине
22:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Германия передала Украине новый пакет военной помощи

Германия передала Украине новый пакет военной помощи. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на список, опубликованный на сайте правительства ФРГ.

Источник: Reuters

В частности, Берлин передал Киеву дополнительные ракеты для системы ПВО IRIS-T, 30 тысяч снарядов калибра 40 миллиметров, 5 тысяч артиллерийских боеприпасов 155 миллиметров, а также две бронированные ремонтно-эвакуационные машины Bergepanzer 2, четыре машины скорой помощи и 18 грузовиков 8Х8 со специальной системой загрузки.

Количество переданных ракет для IRIS-T не уточняется.

Ранее посол Украины Алексей Макеев сообщил, что Германия пообещала передать Киеву новую партию оружия и боеприпасов. По его словам, Украина попросила поставить ей танки Leopard и боевые машины пехоты Marder.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Зеленский перечислил три шага для наступления мира на Украине
России предрекли новую эпидемию
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта