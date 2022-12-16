10:51 (мск), источник: © РИА Новости
Вучич назвал условие, при котором Сербия может ввести санкции против России
БЕЛГРАД, 16 дек — РИА Новости. Сербия не поддержит санкции Запада в отношении России, пока ее собственные жизненные интересы не окажутся под угрозой, заявил президент Сербии Александр Вучич. В эфире Радио и телевидения Сербии глава государства в четверг вечером рассказал, что внешнее давление на официальный Белград с целью подтолкнуть ее поддержать ограничительные меры Запада против РФ не ослабевают. Он напомнил, что Белград 10 лет жил под санкциями в 1990—2000-х годах.