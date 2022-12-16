Как в России увеличивается заболеваемость свиным гриппом Нынешний всплеск эксперты объясняют «принципом иммунного долга» после антиковидных мер
Фоторепортажи
24Показаны снимки победителей конкурса Nature inFocus
23Выбраны лучшие архитектурные фотографии года
Популярное за сутки
Какие товары подорожают с 1 января, а какие подешевеют
Немцы начали приезжать на зимовку в Калининградскую область
Российский дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил украинскую РЛС
Что известно о пожаре на нефтезаводе в Ангарске
Эксперты РАНХиГС предложили способы повысить пенсии в России
Главное
Спецоперация на Украине
06:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по Крыму

Генеральная Ассамблея ООН на заседании в четверг, 15 декабря, приняла внесенную Украиной резолюцию, осуждающую якобы зафиксированные в Крыму нарушения прав человека. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: Reuters

Проект документа призывает Москву принять все необходимые меры, чтобы немедленно покончить со всеми «нарушениями в отношении жителей» полуострова, среди которых названы произвольные задержания и аресты, пытки, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения, сексуальное и гендерное насилие.

Российские органы также обвиняются в давлении на задержанных лиц с целью свидетельствовать против себя или «сотрудничать с правоохранительными органами». Москву призвали отменить законы, введенные в Крыму российским руководством.

На том же заседании Генассамблея приняла внесенную Россией резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Речь идет о традиционной российской резолюции, которая вносится на рассмотрение каждый год. За проект резолюции проголосовали 120 стран, против высказались 50, воздержались 10. Среди выступивших против документа названы США, Канада, Чехия, Эстония, Франция, Венгрия, Латвия, Польша, Испания, Украина, Великобритания, Австрия.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Зеленский перечислил три шага для наступления мира на Украине
России предрекли новую эпидемию
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ООНправа человека