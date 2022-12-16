Медведев обозначил законные военные цели

Медведев написал, что в ходе нынешнего конфликта с Украиной вопрос о легальных военных целях трактуется по-разному, но существуют «правила поведения во время войны (jus in bello), которые берут своё начало ещё в сакральных источниках».
Отвечая на вопрос, что считать законными военными целями, Медведев перечислил пять пунктов названных правил войны. Среди них: «военно-политическое руководство страны-противника» и «вооружённые силы других стран, официально вступивших в войну, которые являются союзниками страны-противника, и расположенные на их территории объект».
Также зампредседателя Совбеза РФ перечислил пункты: «любые войска противника (законные комбатанты и незаконные комбатанты), которые официально не выведены из состава его вооружённых сил»; «любая военная и вспомогательная техника противника»; «любые объекты, относящиеся к военной инфраструктуре, равно как и к гражданской инфраструктуре, способствующей достижению военных целей».