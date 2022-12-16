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12:24 (мск), источник: © РИА Новости

Медведев обозначил законные военные цели

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале обозначил законные военные цели, по его словам, ими можно считать военно-политическое руководство страны-противника и вооружённые силы других стран, которые являются союзниками страны-противника.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Медведев написал, что в ходе нынешнего конфликта с Украиной вопрос о легальных военных целях трактуется по-разному, но существуют «правила поведения во время войны (jus in bello), которые берут своё начало ещё в сакральных источниках».

Отвечая на вопрос, что считать законными военными целями, Медведев перечислил пять пунктов названных правил войны. Среди них: «военно-политическое руководство страны-противника» и «вооружённые силы других стран, официально вступивших в войну, которые являются союзниками страны-противника, и расположенные на их территории объект».

Также зампредседателя Совбеза РФ перечислил пункты: «любые войска противника (законные комбатанты и незаконные комбатанты), которые официально не выведены из состава его вооружённых сил»; «любая военная и вспомогательная техника противника»; «любые объекты, относящиеся к военной инфраструктуре, равно как и к гражданской инфраструктуре, способствующей достижению военных целей».

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