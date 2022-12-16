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18:55 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Минобороны Греции готово отправить С-300 на Украину, если США пришлют Patriot

АФИНЫ, 16 декабря. /ТАСС/. Министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос заявил о готовности отправить базирующиеся на греческом острове Крит ракетные комплексы С-300 на Украину, если США пришлют Греции взамен комплексы ПРО Patriot. Об этом сообщил в пятницу греческий информационный портал pronews.gr.

Источник: Reuters

По его данным, Панайотопулос признал, что правительство готово отправить С-300 с Крита на Украину в обмен на комплексы Patriot, причем он говорил не о покупке, а об установке, то есть Patriot будут находиться под контролем американцев. Это признание было сделано во время приуроченного к предстоящему Рождеству собрания в министерстве национальной обороны. Там Панайотопулосу задали вопрос о роли С-300 на Крите и ПВО в Греции.

«Если США разместят на острове систему Patriot, то после ее интеграции в национальную систему ПВО С-300 можно удалить, — ответил министр. — Этот же процесс применим к любой другой системе ПВО российского производства, которую они могут захотеть отправить на Украину».

Следовательно, правительство готово направить на Украину не только С-300, но и комплексы «Тор-М1» и «Оса-АКМ», пишет портал.

Издание также считает, что передача Украине под давлением США вооружений российского производства будет означать, что греческая ПВО будет лишена возможностей, о которых турецкая сторона не знает и с которыми не может бороться, но, вероятно, для правительства Кириакоса Мицотакиса важнее «хорошие отношения с [президентом США] Джо Байденом». «К примеру, при замене С-300 на Patriot радиус действия наземной ПВО сократится до 75 км со 150 км!» — указывает портал.

Греция с 1990-х годов располагает российскими зенитными комплексами С-300ПМУ-1 «Фаворит», «Оса-АКМ» и «Тор-М1». В декабре 2013 года греческие военные провели на полигоне Акротири на острове Крит показательные стрельбы с использованием С-300. В 2018 году Греция и Россия подписали соглашение об обслуживании военной техники под названием «Продление срока службы систем вооружения». По данным греческих СМИ, в последнее время сотрудничество двух стран по этой линии прекращено.

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