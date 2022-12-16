СМИ: Минобороны Греции готово отправить С-300 на Украину, если США пришлют Patriot

По его данным, Панайотопулос признал, что правительство готово отправить С-300 с Крита на Украину в обмен на комплексы Patriot, причем он говорил не о покупке, а об установке, то есть Patriot будут находиться под контролем американцев. Это признание было сделано во время приуроченного к предстоящему Рождеству собрания в министерстве национальной обороны. Там Панайотопулосу задали вопрос о роли С-300 на Крите и ПВО в Греции.
«Если США разместят на острове систему Patriot, то после ее интеграции в национальную систему ПВО С-300 можно удалить, — ответил министр. — Этот же процесс применим к любой другой системе ПВО российского производства, которую они могут захотеть отправить на Украину».
Издание также считает, что передача Украине под давлением США вооружений российского производства будет означать, что греческая ПВО будет лишена возможностей, о которых турецкая сторона не знает и с которыми не может бороться, но, вероятно, для правительства Кириакоса Мицотакиса важнее «хорошие отношения с [президентом США] Джо Байденом». «К примеру, при замене С-300 на Patriot радиус действия наземной ПВО сократится до 75 км со 150 км!» — указывает портал.
Греция с 1990-х годов располагает российскими зенитными комплексами С-300ПМУ-1 «Фаворит», «Оса-АКМ» и «Тор-М1». В декабре 2013 года греческие военные провели на полигоне Акротири на острове Крит показательные стрельбы с использованием С-300. В 2018 году Греция и Россия подписали соглашение об обслуживании военной техники под названием «Продление срока службы систем вооружения». По данным греческих СМИ, в последнее время сотрудничество двух стран по этой линии прекращено.