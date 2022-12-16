Власти Сербии решили снизить зависимость от российского газа

«Наших ресурсов недостаточно, по крайней мере, когда речь идет о газе, и для нас важно все, что позволит снизить зависимость от России в газовом сегменте», — сказала она. Джедович считает, что добиться этого получится, как только Сербия «обеспечит подключение к потокам, поступающим из альтернативных источников».
Также Белград рассматривает возможность подключиться к газовым системам Северной Македонии, что будет стоить €80 млн, и, возможно, Албании.
Однако, заверила Джедович, Сербия сохранит тесные связи с «Газпромом»: с января российская компания поставляет газ в страну через трубопровод «Турецкий поток» по ценам ниже рыночных. Кроме того, отмечает агентство, подразделение «Газпрома» является совладельцем газохранилища «Банатский Двор» в Сербии, а «Газпром нефть» — мажоритарный акционер компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), ее доля составляет 50%.
В конце мая Москва и Белград заключили договор, по которому Сербия будет платить от $310 до 408 за 1 тыс. куб. м газа в ближайшие три года. Вучич назвал такую стоимость фантастической, отметив, что в ином случае страну ждало бы банкротство. В августе он сообщил, что Сербия ежегодно потребляет 3,2 млрд куб. м газа, из которых 2 млрд куб. м приходятся на экспорт из России.