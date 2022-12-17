Шольц призвал не «обрывать нить» диалога с Россией

«Важно, чтобы, несмотря на серьезные расхождения во мнениях, мы не дали оборваться нити переговоров с Россией», — сказал Шольц в интервью газете Suddeutsche Zeitung (цитата по ТАСС).
Канцлер ФРГ также считает, что в долгосрочной перспективе, когда закончатся военные действия на Украине, «в какой-то момент» станет возможно возобновление взаимодействия с Россией. «Однако это время не сейчас», — отметил Олаф Шольц.
С начала военной операции Шольц несколько раз созванивался с Путиным, последний — в начале декабря. Они проговорили час и обсуждали Украину. Канцлер Германии после этого сказал, что считает нужным продолжить общение с президентом РФ.