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12:42 (мск), источник: Коммерсантъ

Шольц призвал не «обрывать нить» диалога с Россией

Канцлер Германии Олаф Шольц не хочет «оборвать нить» диалога с российским президентом Владимиром Путиным. Он считает нужным поддерживать общение, несмотря на разногласия по Украине.

Источник: Reuters

«Важно, чтобы, несмотря на серьезные расхождения во мнениях, мы не дали оборваться нити переговоров с Россией», — сказал Шольц в интервью газете Suddeutsche Zeitung (цитата по ТАСС).

Канцлер ФРГ также считает, что в долгосрочной перспективе, когда закончатся военные действия на Украине, «в какой-то момент» станет возможно возобновление взаимодействия с Россией. «Однако это время не сейчас», — отметил Олаф Шольц.

С начала военной операции Шольц несколько раз созванивался с Путиным, последний — в начале декабря. Они проговорили час и обсуждали Украину. Канцлер Германии после этого сказал, что считает нужным продолжить общение с президентом РФ.

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Лаура Кеффер

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