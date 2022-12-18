Команда Байдена начала подготовку к его предвыборной кампании

При этом отмечается, что сам американский лидер пока взвешивает окончательное решение, баллотироваться на второй срок. Во время каникул он намерен обсудить с семьей данный вопрос, говорится в материале.
WSJ уточняет, что обсуждения команды Байдена сосредоточены не столько на том, будет ли он в принципе переизбираться, сколько технических вопросах. Как рассказали собеседники издания, советники главы Белого дома ведут предварительные обсуждения структуры кампании и того, кому будут отведены ключевые роли.
При этом место будущего предвыборного штаба не определено. В качестве одного из вариантов рассматривается Филадельфия (штат Пенсильвания), где располагался штаб в 2020 году, а также родной город Байдена Уилмингтон в штате Делавэр.
Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден будет участвовать в выборах главы государства в 2024 году.
Согласно новому опросу компании Redfield & Wilton Strategies, лишь 30 процентов американцев готовы поддержать выдвижение действующего президента США Джо Байдена на второй срок. Опрос был проведен 5 декабря среди 1500 совершеннолетних избирателей.