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02:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Команда Байдена начала подготовку к его предвыборной кампании

Команда президента США Джо Байдена начала планирование его президентской кампании по переизбранию в 2024 году. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

При этом отмечается, что сам американский лидер пока взвешивает окончательное решение, баллотироваться на второй срок. Во время каникул он намерен обсудить с семьей данный вопрос, говорится в материале.

WSJ уточняет, что обсуждения команды Байдена сосредоточены не столько на том, будет ли он в принципе переизбираться, сколько технических вопросах. Как рассказали собеседники издания, советники главы Белого дома ведут предварительные обсуждения структуры кампании и того, кому будут отведены ключевые роли.

При этом место будущего предвыборного штаба не определено. В качестве одного из вариантов рассматривается Филадельфия (штат Пенсильвания), где располагался штаб в 2020 году, а также родной город Байдена Уилмингтон в штате Делавэр.

Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден будет участвовать в выборах главы государства в 2024 году.

Согласно новому опросу компании Redfield & Wilton Strategies, лишь 30 процентов американцев готовы поддержать выдвижение действующего президента США Джо Байдена на второй срок. Опрос был проведен 5 декабря среди 1500 совершеннолетних избирателей.

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